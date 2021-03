Rennes Le Diapason - Université de Rennes 1 Ille-et-Vilaine, Rennes Pause Photo Le Diapason – Université de Rennes 1 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

_**Pause photo**_ est un atelier de prises de vues en numérique. Avec un téléphone ou un appareil photo, aucune connaissance technique n’est demandée. Ce rendez-vous vous propose de porter votre regard sur l’environnement et de vous essayer au portrait. Nous travaillerons le cadrage et l’analyse d’images, en se déplaçant sur le campus. Vous réaliserez des portraits en étant le photographe puis le modèle. Vous imaginerez des mises en scène qui vous permettront d’exprimer vos émotions du moment. La **_Pause photo_** _s_e veut un moment convivial de découverte et d’expérimentation photo en collectif ! ► Chaque mardi de 12h30 à 14h30

► Chaque jeudi de 13h à 15h L’atelier est **destiné aux étudiants**,

en accès libre, mais il vaut mieux réserver !

[[culture@univ-rennes1.fr](mailto:culture@univ-rennes1.fr)](mailto:culture@univ-rennes1.fr) _Avec le soutien de la région Bretagne dans le cadre de son dispositif d’aide aux étudiants._

