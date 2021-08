Rossillon Chapelle d'Égieu Ain, Rossillon Pause patrimoine : visite libre du hameau d’Egieu Chapelle d’Égieu Rossillon Catégories d’évènement: Ain

Rossillon

Pause patrimoine : visite libre du hameau d’Egieu Chapelle d’Égieu, 18 septembre 2021, Rossillon. Pause patrimoine : visite libre du hameau d’Egieu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle d’Égieu

À l’intérieur de la chapelle, trois registres compilant des informations patrimoniales sur le hameau seront consultables : – Quand le patrimoine était restauré par les militaires – Histoire de la chapelle – Histoire des chemins vicinaux au XIXe siècle Par l’association ” Vivre à Egieu ”

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Partez à la découverte du patrimoine de ce charmant petit hameau. Un dépliant vous accompagnera dans votre découverte du petit patrimoine, du hameau et de la chapelle. Chapelle d’Égieu 01510 Rossillon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Rossillon Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Rossillon Autres Lieu Chapelle d'Égieu Adresse 01510 Rossillon, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Rossillon lieuville Chapelle d'Égieu Rossillon