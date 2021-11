Pause Patrimoine : Rencontre autour de la fête de l’épiphanie / Topaketa trufania bestaren inguruan Saint-Jean-de-Luz, 16 décembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Pause Patrimoine : Rencontre autour de la fête de l’épiphanie / Topaketa trufania bestaren inguruan Saint-Jean-de-Luz

2021-12-16 – 2021-12-16

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Chaque année à Saint-Jean-de-Luz, durant le dimanche de l’Épiphanie, une procession

des rois-mages dans les rues est suivie de la célébration des vêpres à 16h dans l’église

Saint-Jean-Baptiste.

En compagnie de Lionel Landart, curé de la paroisse, Jean-Marc Quijano, maître de

cérémonie et de notre guide-conférencière, découvrez le sens artistique, liturgique et

historique de la Fête des rois pratiquée depuis le XVIe siècle et désormais inscrite dans

l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel.

Inscription obligatoire dans les offices de Tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz (nombre de places limité).

Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2021-09-30 par