C'est juin, la Fête de la musique approche !

Dans les voussures d’un portail gothique, des anges musiciens accordent déjà leurs instruments de pierre. Une pause patrimoine toute ouïe qui vous offre un accès exceptionnel au portail sud de la cathédrale de Bayonne.

Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34.

+33 5 59 46 60 34

Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34. Mathieu Prat

