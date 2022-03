Pause Patrimoine: Place Pasteur Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques En ce début d’année 2022, la place Pasteur change d’allure ! A cette occasion, venez décrypter ce haut lieu de l’histoire urbaine. Carrefour antique, place de marché, place de la mairie, place du pilori… : découvrez combien ce site fut un cœur battant de la vie bayonnaise.

