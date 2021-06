Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Pause patrimoine : l’eau à la bouche Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Pause patrimoine : l’eau à la bouche Bayonne, 12 août 2021-12 août 2021, Bayonne. Pause patrimoine : l’eau à la bouche 2021-08-12 12:30:00 – 2021-08-12 13:15:00 Rue Poissonnerie Croisement avec la ruelle des Augustins

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Quels aliments a-t-on consommé à Bayonne ? Évoquons par période et par lieu, un mets ou un banquet. Petite traversée sensorielle dans l’histoire et les lieux. Cette pause patrimoine entend bien vous mettre l’eau à la bouche !

Gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue Poissonnerie Croisement avec la ruelle des Augustins Ville Bayonne lieuville 43.48966#-1.4758