Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Pause patrimoine : Le cimetière Aïce Errota Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Pause patrimoine : Le cimetière Aïce Errota, 26 mai 2021-26 mai 2021, Saint-Jean-de-Luz. Pause patrimoine : Le cimetière Aïce Errota 2021-05-26 12:45:00 – 2021-05-26

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz EUR 0 0 Lieu de recueillement, le cimetière est aussi un haut lieu du patrimoine traduisant l’évolution des pratiques et mentalités.

Construit sur les dunes d’Aïce Errota dès le XIXe siècle, découvrez les richesses et extravagances de l’art funéraire de ce lieu de mémoire. (Durée 30 mn);

