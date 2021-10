Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Pause patrimoine : la rue Port-Neuf Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pause patrimoine : la rue Port-Neuf Bayonne, 2 décembre 2021, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Une rue emblématique de Bayonne… définie par ses arceaux. Découvrez les traces de cet ancien « port », l’architecture de ses magasins, ses chocolatiers, les vestiges d’un couvent, les cages d’escalier. Une rue incroyablement riche en histoires et anecdotes !

