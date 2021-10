Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Pause Patrimoine : La crèche de l’église Saint-Jean-Baptiste / Jondoni joane batista elizako krexa Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques « Faire la crèche » relève bien plus d’une pratique populaire que d’un dogme officiel. Elle exprime souvent les spécificités culturelles d’une population qui, en retour, lui témoigne un fort attachement. Celle de l’église Saint-Jean-Baptiste, en place depuis 86 ans, ne fait pas exception à la règle.

Venez découvrir, avant sa restauration, cette œuvre de Ramiro Arrue et Lucien d'Anglade aujourd'hui protégée au titre des Monuments Historiques. Inscription obligatoire dans les offices de Tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz (nombre de places limité).

