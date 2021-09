Domérat Eglise Notre Dame de Domérat Allier, Domérat Pause patrimoine Eglise Notre Dame de Domérat Domérat Catégories d’évènement: Allier

Domérat

Pause patrimoine Eglise Notre Dame de Domérat, 18 septembre 2021, Domérat. Pause patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Notre Dame de Domérat

Pour les journées du patrimoine, nous vous proposons des pauses patrimoines. Pendant ces 30 minutes nous vous proposons de découvrir les merveilles de notre église typique de la région et de sa célèbre crypte. La nouveauté… nous vous proposons une montée exceptionnelle dans le clocher de l’église et ainsi découvrir des endroits encore inconnus du public. Réservations obligatoires au 04 70 64 20 01 ou [culture@domerat.agglo-montlucon.fr](mailto:culture@domerat.agglo-montlucon.fr) ou à l’accueil de la mairie.

Entrée libre

Visite de l’église et du clocher de l’église de Domérat Eglise Notre Dame de Domérat Place Bacchus Domérat Domérat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Domérat Autres Lieu Eglise Notre Dame de Domérat Adresse Place Bacchus Domérat Ville Domérat lieuville Eglise Notre Dame de Domérat Domérat