Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Pause patrimoine: Des vitraux plein la vue Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Pause patrimoine: Des vitraux plein la vue Bayonne, 4 novembre 2021, Bayonne. Pause patrimoine: Des vitraux plein la vue 2021-11-04 – 2021-11-04 Rue des Gouverneurs Entrée de la cathédrale

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Un savant mélange de sable, de chaux et de cendre compose le verre. L’homme y ajoute parfois la couleur : la verrière transforme alors la couleur naturelle.

À vos jumelles pour percer les secrets des vitraux de la cathédrale Sainte- Marie.

©Mathieu Prat dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse Rue des Gouverneurs Entrée de la cathédrale Ville Bayonne lieuville 43.49072#-1.47766