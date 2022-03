Pause patrimoine: casemates de Mousserolles Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pause patrimoine: casemates de Mousserolles Bayonne, 12 mai 2022, Bayonne. Pause patrimoine: casemates de Mousserolles Entrée du chemin de Mousserolles Côté avenue Duvergier de Hauranne Bayonne

2022-05-12 12:30:00 – 2022-05-12 13:15:00 Entrée du chemin de Mousserolles Côté avenue Duvergier de Hauranne

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Le boulevard d’artillerie de Mousserolles a été construit en 1520 pour verrouiller les fortifications du Petit-Bayonne et surveiller l’Adour.

Avec ses vastes casemates, il deviendra un site culturel dédié à la musique.

Venez découvrir cette opération de requalification.

+33 5 59 46 60 34

Effectif limité. Inscription obligatoire. ©Ville de Bayonne

Entrée du chemin de Mousserolles Côté avenue Duvergier de Hauranne Bayonne

