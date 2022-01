PAUSE PARENTS centre social le labO des possibles Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

La **PAUSE PARENTS** a lieu un jeudi par mois, de 9h30 à 11h au lab’O des possibles, avec la puéricultrice de la PMI. C’est un temps de rencontre convivial, pour faire une pause et échanger entre parents d’enfants de 0 à 3 ans Prochaines dates : Jeudi 27 janvier Jeudi 24 février Jeudi 24 mars Jeudi 28 avril Jeudi 19 mai Jeudi 23 juin Pour plus de renseignements, contactez le Lab’O des possibles : 0238449770 ; [[centresocial@ville-beaugency.fr](mailto:centresocial@ville-beaugency.fr)](mailto:centresocial@ville-beaugency.fr)

C'est un moment pour se ressourcer et échanger entre parents centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency

2022-01-27T09:30:00 2022-01-27T11:00:00;2022-02-24T09:30:00 2022-02-24T11:00:00;2022-03-24T09:30:00 2022-03-24T11:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T11:00:00;2022-05-19T09:30:00 2022-05-19T11:00:00;2022-06-23T09:30:00 2022-06-23T11:00:00

