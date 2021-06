Tourcoing Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Nord, Tourcoing Pause Nature : tricot avec les doigts Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Dans le jardin du Relais Nature, profitez des conseils d’Anne Decobert pour confectionner une jolie guirlande en tricot. Rendez-vous à 14h30 au Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. Tarif plein : 4€ / réduit : 3€ / gratuit Uniquement sur inscription: 03.20.63.11.23 ou [relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Port du masque* : – Obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur – Obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Un pause détente et nature.. un peu de laine et des doigts pour apprendre cette technique de tricot rigolote et simple ! Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

