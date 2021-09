Pause Nature : tissage végétal Relais Nature du Parc de la Deûle, 10 octobre 2021, Santes.

Pause Nature : tissage végétal

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 10 octobre à 14:30

L’Atelier En’Vie vous propose de vous reconnecter à la Nature grâce aux arbres et aux feuilles lors de cet atelier créatif. Réalisez un tissage végétal qui agrémentera votre intérieur de couleurs automnales. Un dimanche par mois, l’équipe du Relais Nature vous propose de faire une pause : un après-midi suspendu entre Nature et culture. Approfondissez votre connaissance des arbres, de nos différences et de nos ressemblances avec eux. L’Atelier En’Vie vous invite à prendre le temps de regarder chaque feuille, de reconnaître ses spécificités, de (re)découvrir le nom de l’arbre qui l’a portée, puis de l’intégrer à une création originale en tissage d’éléments naturels à emporter chez vous. Profitez aussi de votre passage au Relais Nature pour visiter l’expo du mois en accès libre jusqu’au 7 novembre : « Objectifs de Développement Durable », par la Fondation GoodPlanet et le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, avec le soutien de la MAIF, du réseau CANOPÉ, de GEODIS et des photographes. Rendez-vous à partir de 15h (sans réservation) Tarifs : Tarif plein 3 €/ Tarif réduit 2 €/ Abonnés : gratuit Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les visiteurs de 12 ans et plus. • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit Relais Nature du Parc de la Deûle 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) [[https://www.facebook.com/RelaisDeule/](https://www.facebook.com/RelaisDeule/)](https://www.facebook.com/RelaisDeule/) Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du Halage – 59 211 Santes Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Sans réservation, Tarifs : Tarif plein 3 €/ Tarif réduit 2 €/ Abonnés : gratuit

Réalisez un tissage végétal qui agrémentera votre intérieur de couleurs automnales

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T18:30:00