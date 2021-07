Pause Nature : sacs recyclés Relais Nature du Parc de la Deûle, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Santes.

Pause Nature : sacs recyclés

Relais Nature du Parc de la Deûle, le dimanche 11 juillet à 15:00

Un dimanche par mois, l’équipe du Relais Nature vous propose de faire une pause : un après-midi suspendu entre nature et culture. Ce mois-ci, Anne Decobert vous apprend à fabriquer des objets utiles en recyclant des vêtements usagés au lieu de les jeter. Vous pourrez aussi réutiliser cette technique à la maison. Un tee-shirt destiné à la poubelle ou qu’on garde de côté sans oser s’en séparer ? C’est le moment de l’apporter au Relais Nature pour le transformer (et l’emporter partout sous sa nouvelle forme) ! Profitez aussi de votre passage au Relais Nature pour visiter l’expo du mois, en accès libre jusqu’au 29 juillet, composée de dessins des enfants des écoles de Santes réalisés dans le cadre du concours de dessins organisé par Santes Nature. Rendez-vous à partir de 15h Tarifs : Tarif plein 3 €/ Tarif réduit 2 €/ Abonnés : gratuit Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) * Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, à partir de 6 ans, dans les lieux clos. * Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition, * Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Avec Anne Decobert, apprenez à réemployer un vieux vêtement de façon utile et pratique : recyclez un tee-shirt usagé pour le transformer en sac et repartez avec votre nouvelle création !

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



