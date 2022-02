Pause nature – Relais Nature du Val de Marque Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Pause nature – Relais Nature du Val de Marque Ferme du Héron, 5 mai 2019, Villeneuve-d'Ascq. Pause nature – Relais Nature du Val de Marque

Ferme du Héron, le dimanche 5 mai 2019 à 15:00

**Dimanche 5 mai, le Relais Nature du Val de Marque organise une pause nature avec l’association Résonances.** Des histoires avec l’association Résonances pour apprivoiser le sauvage autour de nous et la part sauvage qui est en nous. Il est des contes où ceux qui écoutent les bêtes et les plantes qui les entourent savent trouver leur juste place dans le Monde. * Rendez-vous : 15h, 15h45 et 16h30 * Relais Nature de Villeneuve d’Ascq * Durée : 30 minutes * Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26 Dimanche 5 mai, le Relais Nature du Val de Marque organise une pause nature avec l’association Résonances. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-05T15:00:00 2019-05-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Pause nature – Relais Nature du Val de Marque Ferme du Héron 2019-05-05 was last modified: by Pause nature – Relais Nature du Val de Marque Ferme du Héron Ferme du Héron 5 mai 2019 Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord