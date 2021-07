Tourcoing Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Nord, Tourcoing Pause Nature : Chasse au trésor Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, le dimanche 15 août à 14:30

L’association Takoda invite tous les curieux à explorer le jardin du Relais Nature pour y trouver des indices, énigmes et autres devinettes pour mieux comprendre les liens entre l’Homme et les Nature … Une occasion d’apprendre tout en s’amusant ! Sur réservation : 03.20.63.11.23 ou [[relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr)](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) : * Port du masque* : obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur * Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition. * Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »**. * Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit.

Tarifs : tarif plein : 4€ / tarif réduit : 3€

Relais Nature du canal de la Deûle à l'Escaut 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T14:30:00 2021-08-15T17:30:00

