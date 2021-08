Tourcoing Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Nord, Tourcoing Pause nature : bienvenue à la Nature ! Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Pause nature : bienvenue à la Nature ! Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, 22 août 2021, Tourcoing. Pause nature : bienvenue à la Nature !

Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut, le dimanche 22 août à 14:30

Une pause pour créer avec les richesses de la Nature en compagnie des Z’arts Recycleurs… un moment pour découvrir les trésors qui nous entourent, les récolter pour en faire une jolie couronne végétale. Tarif : tarif plein : 4€ / tarif réduit : 3€ / gratuit Animation sur réservation par téléphone au 03.20.63.11.23 ou par mail à [relaiscanal@lillemetropole.fr](mailto:relaiscanal@lillemetropole.fr) Le Relais Nature n’est pas soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans pour toute visite et/ou animation en intérieur o obligatoire dès 11 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur o recommandé de 6 à 10 ans pour toute visite et/ou animation en extérieur – Friction des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** – Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarif : tarif plein : 4€ / tarif réduit : 3€ / gratuit pour les abonnés

Réalisation de couronnes végétales Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T14:30:00 2021-08-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Adresse 202 rue de Roubaix 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut Tourcoing