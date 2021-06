Lille Le Jardin des Géants Lille, Nord Pause naturaliste au Jardin des Géants Le Jardin des Géants Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Pause naturaliste au Jardin des Géants Le Jardin des Géants, 9 juin 2021-9 juin 2021, Lille. Pause naturaliste au Jardin des Géants

Le Jardin des Géants, le mercredi 9 juin à 18:00

Et si en cette fin de journée nous prenions le temps de faire une pause…Ecouter les oiseaux, suivre le vol d’une libellule ou bien se laisser envahir par la beauté d’une fleur… Durant une heure nous vous invitons à une découverte de la biodiversité du Jardin des Géants. Animation sur réservation par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr) ou par téléphone au 03 20 21 37 88 Nombre de places limitées Port du masque obligatoire

Animation sur réservation

Petite visite guidée naturaliste du Jardin des Géants Le Jardin des Géants rue de la Communauté, Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T18:00:00 2021-06-09T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Jardin des Géants Adresse rue de la Communauté, Lille Ville Lille lieuville Le Jardin des Géants Lille