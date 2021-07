Pause musicale : Septembre / décembre 2021 Salle du Sénéchal, 9 septembre 2021, Toulouse.

### Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, _La Pause Musicale_ propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. La programmation est éclectique à souhait puisqu’elle couvre le spectre du free-jazz à la musique médiévale en passant par les musiques du monde, le blues ou le baroque. ### Programme **09/09 : Olivier Capelle,** Galeries vocales Nougaro **16/09 : Philippe Gelda & SylvieMaury,** Une heure avec Claude Nougaro **23/09 : François-Michel Rignol,** Joue Déodat de Séverac **30/09 : Ribella,** Textes de femmes corses & italiennes en chansons **7/10 : Ensemble Glück “« Bassilio »,** Création pour quatuor insolite et enjoué **14/10 : Jérôme Pinel**, Aux confins de la chanson et du slam **21/10 : Samëli,** Musique des mondes **28/10 : El Déséo** **Quartett,** entre musiques du monde et musiques improvisées **04/11 : By The Sket**, “Par le Silence”, rencontre autour d’une épure **18/11 : José Sanchez,** Flamenco Attiorbado **25/11 : Magyd Cherfi,** « Longue haleine » Chants et lectures **2/12 : Les Sacqueboutiers,** « Vita Bella » musiques sacrées et populaires de Méditerranée **9/12 : Tri desta,** Musiques traditionnelles de Macédoine et des Balkans [**Télécharger le programme au format pdf **](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11690697/Programme_Sept-Dec_PauseMusicale/a78b272c-a86f-47a7-0873-a6cd3800766b) ![]() ### Plus d’infos [Site Jimdo ](https://lecatalogue.jimdofree.com/la-pause-musicale/) ![]() ### Infos pratiques * Ouverture des portes à 12h. * Tous les concerts débutent à 12h30.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Culture

Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France



