Pause musicale : mai et juin 2022 Salle du Sénéchal Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Pause musicale : mai et juin 2022 Salle du Sénéchal, 5 mai 2022, Toulouse. Pause musicale : mai et juin 2022

du jeudi 5 mai au vendredi 17 juin à Salle du Sénéchal

### Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, La Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. La programmation est éclectique à souhait puisqu’elle couvre le spectre du free-jazz à la musique médiévale en passant par les musiques du monde, le blues ou le baroque. ### Programme **05/05 : Le Banquet invite Nicolas Jules** **12/05 : Ribella**, chansons corses et italiennes **19/05 : Duo en Blanc et Noir**, musique classique à quatre mains **02/06 : Suzanne Belaubre**, chanson solo **09/06 : Variations Goldberg**, clin d’œil à Passe ton Bach d’Abord ! **16/06 : Yougz and the Wonder Tambours**, saxophones percussifs, clin d’œil à Rio Loco **17/06 : Fado Clandestino**, clin d’œil à Rio Loco (exceptionnellement un vendredi) ![]() ### Plus d’infos [Site web de Jimdo](https://lecatalogue.jimdofree.com/la-pause-musicale/) ![]() ### Infos pratiques Ouverture des portes à 12h. Tous les concerts débutent à 12h30.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Culture Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T12:30:00 2022-05-05T13:30:00;2022-05-12T12:30:00 2022-05-12T13:30:00;2022-05-19T12:30:00 2022-05-19T13:30:00;2022-06-02T12:30:00 2022-06-02T13:30:00;2022-06-09T12:30:00 2022-06-09T13:30:00;2022-06-16T12:30:00 2022-06-16T13:30:00;2022-06-17T12:30:00 2022-06-17T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle du Sénéchal Adresse 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Salle du Sénéchal Toulouse Departement Haute-Garonne

Salle du Sénéchal Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Pause musicale : mai et juin 2022 Salle du Sénéchal 2022-05-05 was last modified: by Pause musicale : mai et juin 2022 Salle du Sénéchal Salle du Sénéchal 5 mai 2022 Salle du Sénéchal Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne