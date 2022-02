Pause musicale : janvier à avril 2022 Salle du Sénéchal, 14 janvier 2022, Toulouse.

Pause musicale : janvier à avril 2022

du vendredi 14 janvier au vendredi 22 avril à Salle du Sénéchal

### Concerts gratuits les jeudis à 12h30 Moment gratuit désormais prisé par les Toulousains à l’heure du déjeuner, La Pause Musicale propose une série de concerts dans un esprit de décontraction et de découverte principalement axée sur les musiciens toulousains. La programmation est éclectique à souhait puisqu’elle couvre le spectre du free-jazz à la musique médiévale en passant par les musiques du monde, le blues ou le baroque. ### Programme **13/01 : Zafrani, d’ici, d’ailleurs**, entre jazz baroque et orient **20/01 : Piazolla x 2**, concert-récit **27/01 : Suzanne Belaubre**, chanson solo soi-même. Clin d’œil à Détours de Chant **03/02 : Michel Respaloin & Sonore Équestre**, duo musical hot couture, jazz, chansons en tube, poésie… Clin d’oeil à Détours De Chant **10/02 : Sturm Und Drang**, “tempête et passion” **17/02 : Erdöwsky**, poésie rock et chansons nomades **24/02 : Stéphane Gratteau**, qu’une tête de jazz **03/03 : Ensemble Glück “Bassilio”**, création pour quatuor insolite et enjoué **10/03 : Tropical Albatross**, musique métisse latine **17/03 : Armand Boisard**, chanson émouvante et drôle, moderne troubadour **24/03 : En bas, là-bas**, chansons anciennes aujourd’hui **31/03 : Bastien Ribot Trio**, jazz **07/04 : La Muraille et le Vent**, musiques du monde. Clin d’œil à Made in Asia. **14/04 : Choc Gazl**, “ch’oc songs” **21/04 : Chiaroscuro**, musiques anciennes revisitées **28/04 : Alsina**, “Le Festin” chansons autour de la table ![]() ### Plus d’infos [Site Jimdo](https://lecatalogue.jimdofree.com/la-pause-musicale/) ![]() ### Infos pratiques Ouverture des portes à 12h. Tous les concerts débutent à 12h30.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Culture

Salle du Sénéchal 17 Rue de Rémusat, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



