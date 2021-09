Pause Mamans à Pellevoisin d’octobre 2021 à juin 2022 Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 1 mars 2022, Pellevoisin.

Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, le mardi 1 mars 2022 à 10:00

Les pauses mamans à partir d’octobre 2020 : Une journée de prière, confession, réflexion entre 10h et 15 h pour revenir à l’ESSENTIEL Rencontres mensuelles (le mardi de 10h à 15h00) au sanctuaire. Dates jusqu’au mois de juin 2022 : * 12/10/2021 * 16/11/2021 * 14/12/2021 * 25/01/2022 * 01/03/2022 * 05/04/2022 * 03/05/2022 * 07/06/2022 **La « pause maman », c’est simple :** **Pas d’engagement pour l’année, pas d’inscription ! On vient quand on peut, quand on veut, pour prendre un « bol d’air spi » !Les horaires sont toujours les mêmes :** 10h00 : Accueil et prière silencieuse à la chapelle, 10h10 : Conférence, 11h30 : Messe suivie d’un temps d’action de grâce en silence, 12h30 : Pique-nique partagé, 13h15 : Adoration devant le Saint Sacrement exposé (permanence confession) ; temps libre, 14h00 : Conférence et réponses aux questions, 15h00 : Fin. Renseignements : Tél. 02 54 39 06 49 ou E-mail : [[sanctuaire@pellevoisin.net](mailto:sanctuaire@pellevoisin.net)](mailto:sanctuaire@pellevoisin.net) Site [[https://www.pellevoisin.net/](https://www.pellevoisin.net/)](https://www.pellevoisin.net/)

Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre



