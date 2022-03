Pause ludik Médiathèque J’aime lire Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Pause ludik Médiathèque J’aime lire, 25 mai 2022, Penestin. Pause ludik

du mercredi 25 mai au mercredi 22 juin à Médiathèque J’aime lire

Venez profiter des jeux de la ludothèque avec Florence et prendre le temps de découvrir et se faire expliquer les règles des jeux. ==================================================================================================================================

Public

Venez profiter des jeux de la ludothèque avec Florence et prendre le temps de découvrir et se faire expliquer les règles des jeux. Médiathèque J’aime lire Rue Jacques Prévert 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T16:30:00;2022-06-22T14:30:00 2022-06-22T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Médiathèque J'aime lire Adresse Rue Jacques Prévert 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Médiathèque J'aime lire Penestin Departement Loire-Atlantique

Médiathèque J'aime lire Penestin Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penestin/

Pause ludik Médiathèque J’aime lire 2022-05-25 was last modified: by Pause ludik Médiathèque J’aime lire Médiathèque J'aime lire 25 mai 2022 Médiathèque J'aime lire Penestin Pénestin

Penestin Loire-Atlantique