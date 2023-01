Pause lecture Serres-Castet Serres-Castet Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Serres-Castet

Pause lecture 2 Rue Aristide Finco Bibliothèque Serres-Castet

2023-01-18 10:30:00 – 2023-01-18

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco

Serres-Castet

Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 AVec lire et faire lire. Thème : La montagne.

De 2 à 7 ans.

AVec lire et faire lire. Thème : La montagne.

De 2 à 7 ans.

Places limitées sur inscription.

De 2 à 7 ans.

+33 5 59 33 30 93

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet

