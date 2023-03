Le Jardin en Fête Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Le Jardin en Fête Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert, 3 juin 2023, Villeneuve-sur-Lot. Le Jardin en Fête 3 et 4 juin Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert Entrée libre et gratuite Deux jours de fête au jardin ! Venez toucher, sentir et ressentir tout au long du weekend ! Des stands, des balades, des ateliers, des animations gratuites et ouvertes à toute la famille.

Un pique nique géant pour nous restaurer et quelques stands pour picorer et s’hydrater.

Incriptions gratuites sur place les deux jours de la fête. Pause Jardin – Jardin Partagé Horizon Vert Lieu-dit Paga, 320 avenue Charles de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 31 01 22 19 http://www.horizonvert.org/le-jardin/presentation/ Ce jardin, premier jardin partagé de Villeneuve-sur-Lot a ouvert ses portes en mars 2012. Aujourd’hui, il se compose de 35 parcelles individuelles de 25, 50 ou 100 m², d’une parcelle collective de 400 m² et d’un jardin d’animation. S’enrichir culturellement, favoriser les liens intergénérationnels, mutualiser les savoir-faire ou plus simplement papillonner, décompresser… les objectifs de ce Jardin Partagé sont multiples ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T08:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©horizonvert

