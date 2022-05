Pause gourmande entre wazemmois Mairie de quartier de Wazemmes – salle Philippe Noiret Lille Catégories d’évènement: Lille

### Le CCAS de Lille vous propose un nouveau rendez-vous avec sa “pause gourmande entre wazemmois”. Un temps destiné à nous faire redécouvrir le lien social, partager de bonnes infos, des loisirs, discuter entre voisins tout en profitant d’un petit goûter ! **Lundi 16 mai 2022** **De 15h30 à 16h30** **Salle Philippe Noiret** **136 rue de l’abbé Aerts** Pour plus d’informations, contactez Clélia SIX au 06.75.57.08.34.

