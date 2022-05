Pause Gourmande en Beaujolais au Domaine Joncy Quincié-en-Beaujolais Quincié-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Quincié-en-Beaujolais

Pause Gourmande en Beaujolais au Domaine Joncy Quincié-en-Beaujolais, 14 mai 2022, Quincié-en-Beaujolais. Pause Gourmande en Beaujolais au Domaine Joncy Domaine Joncy 249, route du Chavagnon Quincié-en-Beaujolais

2022-05-14 – 2022-05-15 Domaine Joncy 249, route du Chavagnon

Quincié-en-Beaujolais Rhône Quincié-en-Beaujolais Redécouvrez prés de chez vous les trésors du Beaujolais. Venez flâner dans notre domaine familial à la découverte des gourmandises de la campagne. Nouveauté : Les midis, planches gourmandes au milieu des vignes (sur réservation). domaine.joncy@orange.fr +33 4 74 04 33 29 http://www.domaine-joncy.com/ Domaine Joncy 249, route du Chavagnon Quincié-en-Beaujolais

