Maison de quartier Rangueil , le samedi 4 décembre à 14:00

Moment festif ————- **En partenariat avec la Médiathèque** **de Rangueil, la ludothèque ADEA Arc-en-ciel,** **l’association Plasma et les structures scolaires** **et péri-scolaires du quartier Rangueil,** **Saouzelong & Jules Julien** Moment festif, synonyme de joie, bonheur et solidarité, il rassemble les habitants et partenaires du quartier dans une ambiance aux avant-goûts de Noël. Seul, en famille ou entre amis, c’est le lieu idéal pour profiter d’une pause magique, ludique, féerique, tout en musique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T15:30:00

