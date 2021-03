Pause Fanzine Le Diapason – Université de Rennes 1, 16 mars 2021-16 mars 2021, Rennes.

Pause Fanzine

du mardi 16 mars au mardi 13 avril à Le Diapason – Université de Rennes 1

—

_**Pause Fanzine**_ est un atelier de création et d’échange autour des fanzines, publications imprimées au contenu varié.

Venez expérimenter diverses techniques graphiques, dessin, peinture, collage, tampon, dans une ambiance conviviale et décontractée. L’occasion pour vous de vous exprimer sur les sujets et thématiques de votre choix ! Vous pourrez découvrir des créations graphiques et échanger autour de la pratique du fanzine. Chaque semaine les créations seront réunies sous la forme d’un objet imprimé (livret, dépliant, affiche…).

► Les mardis de 12h à 14h (16, 23 et 30 mars, 6, 13 et 20 avril).

Cafétéria du Diapason

Cet atelier est **à destination des étudiants**

en libre accès mais il vaut mieux réserver ! [[culture@univ-rennes1.fr](mailto:culture@univ-rennes1.fr)](mailto:culture@univ-rennes1.fr) ou 02 23 23 55 68

_

Avec le soutien de la région Bretagne dans le cadre de son dispositif d’aide aux étudiants._

Gratuit – en accès libre

Pause Fanzine est un atelier de création et d’échange autour des fanzines, publications imprimées au contenu varié.

Le Diapason – Université de Rennes 1 Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T12:00:00 2021-03-16T14:00:00;2021-03-23T12:00:00 2021-03-23T14:00:00;2021-03-30T12:00:00 2021-03-30T14:00:00;2021-04-06T12:00:00 2021-04-06T14:00:00;2021-04-13T12:00:00 2021-04-13T14:00:00