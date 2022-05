PAUSE FAMILLES Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: 34800

2022-06-28 09:30:00 – 2022-06-28 12:00:00

Clermont-l’Hérault 34800 Une invitation pour tous les parents à échanger, se rencontrer, avec la possibilité d’être soutenu(e)(s) dans les démarches liées à l’éducation, la scolarité, l’accès aux loisirs…

Ce mois-ci, nous abordons le thème des vacances et des loisirs !

Coin jeux et espace détente.

Par l’association Terre-Contact Pour les familles, parents et/ou grands-parents, et enfants dès la naissance

Gratuit

