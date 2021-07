Nantes Pôle associatif du Breil Malville Loire-Atlantique, Nantes Pause et vous au Breil Pôle associatif du Breil Malville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pause et vous au Breil Pôle associatif du Breil Malville, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Nantes. 2021-07-26

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : oui Tout public Ouverts sans rendez-vous, ces temps d’échanges vous sont proposés si vous avez besoin d’aide, d’information ou tout simplement envie de discuter. Le lundi de 16h à 17h30 devan tle centre commercial du Breil ou au 38 Breil (pôle associatif) Le jeudi de 10h30 à 12h à la Maison de quartier ou Entre d’eux (5 rue jules noël) Pôle associatif du Breil Malville 38 Rue du Breil Breil – Barberie Nantes

