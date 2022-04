Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Saint-Jean-de-Luz, 24 août 2022, Saint-Jean-de-Luz. Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Promenade Jacques Thibaud Devant le restaurant le dauphin Saint-Jean-de-Luz

2022-08-24 – 2022-08-24 Promenade Jacques Thibaud Devant le restaurant le dauphin

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Prenez vos tongs et suivez notre guide-conférencière pour une découverte inédite de l’évolution de la baie et du développement de la cité balnéaire, depuis le rivage de la grande plage. Prenez vos tongs et suivez notre guide-conférencière pour une découverte inédite de l’évolution de la baie et du développement de la cité balnéaire, depuis le rivage de la grande plage. Prenez vos tongs et suivez notre guide-conférencière pour une découverte inédite de l’évolution de la baie et du développement de la cité balnéaire, depuis le rivage de la grande plage. myriam

Promenade Jacques Thibaud Devant le restaurant le dauphin Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Promenade Jacques Thibaud Devant le restaurant le dauphin Ville Saint-Jean-de-Luz lieuville Promenade Jacques Thibaud Devant le restaurant le dauphin Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques

Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Saint-Jean-de-Luz 2022-08-24 was last modified: by Pause estivale : Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans l’eau Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 24 août 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques