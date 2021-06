Pause durable : Les matières alternatives au cuir En ligne, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Avec Alexandra de Meanwhile Boutique

Mardi 29 juin à 18h30

Cactus, champignon, Eucalyptus, pomme, ananas… Il ne s’agit pas d’une étrange salade mais plutôt de nouvelles matières alternatives au cuir. Que vous soyez vegan ou simplement dans l’idée de changer vos modes de consommation, découvrez ces nouvelles matières, un peu plus nombreuses chaque année. Quel est l’impact du cuir pour la planète ? Quels sont les avantages de ces nouvelles matières pour vous ? C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les matières que l’on utilise au quotidien et leurs enjeux pour la planète et notre santé.

Alexandra fait partie de l’équipe de Meanwhile Boutique, une boutique en ligne qui valorise les créateurs engagés dans une démarche éco-responsable. Notre mission : montrer qu’il n’a jamais été aussi simple de consommer mieux et de remettre des valeurs dans ses achats. Nous sélectionnons toutes les marques éco-responsables selon une charte de 17 valeurs pour vous proposer le meilleur des produits éthiques et écologiques. En parallèle, nous publions régulièrement des articles pour informer et sensibiliser sur la consommation responsable.

La conférence se déroulera sur la plateforme WebEx. Aucune installation nécessaire depuis un ordinateur.

☕️ Créé pour mettre en avant des acteurs de la transition écologique parisienne, « Pause durable » est un format court qui présente le projet d’un·e Acteur·rice du Paris durable au grand public !

En ligne En ligne Paris 75000

Eva DU TIEN HAT – Acteurs du paris durable