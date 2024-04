Pause Dej’ « Fabrication & RSE » LES IMAGINATIONS FERTILES Toulouse, mardi 14 mai 2024.

Pause Dej’ « Fabrication & RSE » Cette pause Dej’ s’inscrit dans le cadre de la Tournée des lieux totems aux Imaginations Fertiles. Mardi 14 mai, 12h30 LES IMAGINATIONS FERTILES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T12:30:00+02:00 – 2024-05-14T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-14T12:30:00+02:00 – 2024-05-14T14:00:00+02:00

Aus Imaginations Fertiles, nous sommes convaincu·e­·s que mettre à disposition des espaces et des outils de fabrication peut faire avancer les projets et changer les pratiques au sein des entreprises.

Nous vous invitons à imaginer vos projets de #RSE et à les concrétiser dans un espace de fabrication !

LES IMAGINATIONS FERTILES 1 rue raymond lizop 31100 Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

