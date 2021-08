Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Pause-concert : Villa-Lobos / Debussy – Quintette avec flûte, cordes et harpe – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Villa-Lobos (1887-1959) – Quintette instrumental Jolivet (1905-1974) – Le chant de Linos Debussy (1862-1918) – Children’s CornerRémi Vignet, flûte / Charlotte Pugliese, violon / Pascale Pergaix, alto / Ulysse Aragau, violoncelle / Lucie Berthomier, harpe Débutez cette pause-concert avec le Quintette instrumental de Villa-Lobos. Compositeur de Rio de Janeiro au style révolutionnaire, il a conçu tout au long de sa vie une musique basée sur la richesse de la culture musicale brésilienne. Ensuite, poursuivez avec Le chant de Linos, initialement composé pour flûte et piano par Jolivet. Pourtant, la même année, le compositeur en a proposé plusieurs autres versions, pour flûte, violon, alto, violoncelle et harpe. Cette œuvre est aujourd’hui considéré comme un morceau incontournable du répertoire de flûte moderne. Pour terminer, plongez dans un voyage de légèreté et d’innocence avec les Children’s Corner, composition de Debussy dédiée à sa fille “Chouchou”. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous. Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

