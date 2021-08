Pause-concert : Piazzolla – Autour de la percussion – Saison ONPL Cité des Congrès, 15 décembre 2021, Nantes.

2021-12-15

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Ravel (1875-1937) – Alborada del gracioso (arr. Safri Duo) Durieux (né en 1959) – Enkin Perruchon (1958-2019) – 5 Danses Dogoriennes Piazzolla (1921-1992) – Histoire du TangoNicolas Dunesme, timbales et percussions / Hans Loirs, percussions / Amélie Feihl, Gilles Breda, flûtes / Justine Vervelle, violoncelle / Hans Loirs, Nicolas Dunesme, marimba Avec l’Alborada del gracioso de Ravel, vous serez entraînés dans une grande virtuosité orchestrale au fort caractère espagnol. L’œuvre vous fera pénétrer dans une Espagne palpitante et haute en couleurs. Ensuite, vous découvrirez l’œuvre Enkin de Durieux, compositeur pensionnaire à la Villa Médicis entre 1987 et 1989 dont les compositions ont été commandées et jouées par de nombreux ensembles, et qui a collaboré avec les plus grands chefs d’orchestre. Puis, les 5 Danses Dogoriennes vous inviteront dans un univers envoûtant qui rappelle celui du film Dogora (2004), dont la musique avait été composée par Perruchon. Enfin, l’œuvre de Piazzolla vous entraînera dans l’Histoire du Tango du 20e siècle, d’un tango classique et traditionnel de début de siècle jusqu’à un style plus moderne et innovant de la seconde moitié du 20e. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes