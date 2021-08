Pause-concert : Les cuivres – Quintette de trombones et tuba – Saison ONPL Cité des Congrès, 23 février 2022, Nantes.

2022-02-23

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Prokofiev (1891-1953) – Extraits de Roméo et Juliette Debussy (1862-1918) – 3 PréludesJacques Barbez, Marc Merlin, Jean-Sébastien Scotton, Nicolas Desvois, trombones / Maxime Duhem, tuba Venez redécouvrir Roméo et Juliette, grand classique de la tragédie anglaise, duquel s’est inspiré Prokofiev pour la création de son ballet éponyme. C’est en 1936 que le compositeur russe a retravaillé sa partition pour en proposer une version pour orchestre symphonique. Grâce à sa mélodie, sa haute variété rythmique et sa grande justesse dans la place accordée à chaque instrument, Roméo et Juliette est et restera une des œuvres les plus appréciées au monde. Ensuite, embarquez pour 3 Préludes de Debussy, sommets de la musique impressionniste et invitation au rêve et au voyage… “Quand on n’a pas les moyens de se payer des voyages, il faut suppléer par l’imagination”, disait-il. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes