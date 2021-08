Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Pause-concert : La Nuit transfigurée – Sextuor à cordes – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pause-concert : La Nuit transfigurée – Sextuor à cordes – Saison ONPL Cité des Congrès, 19 octobre 2021, Nantes. 2021-10-19

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Borodine (1833-1887) – Sextuor n°2 Schoenberg (1874-1951) – La Nuit transfigurée – Benjamin Charmot, Anne Clément, violons / Pascale Pergaix, Hélène Malle, altos / Ulysse Aragau, Anaïs Maignan, violoncelles Retrouvez un lyrisme débordant dans La Nuit tranfigurée de Schoenberg. De cette version pour cordes aux influences wagnérienne et brahmsienne, l’auteur avait pour souhait d’en faire une œuvre d’une intensité pure et instantanée. Schoenberg l’a composée suite à un amour de jeunesse, mais malgré le jeune âge du compositeur viennois à l’époque, elle reste considérée comme un des chefs-d’œuvre de son répertoire. Quant à Borodine, il qualifiait lui-même son travail d’extrêmement mendelssohnien. Pourtant, son Sextuor n°2 pour cordes rappelle également Brahms, tout comme l’œuvre de Schoenberg. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous. Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes