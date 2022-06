Pause-concert : Dixtuor de violoncelles – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pause-concert : Dixtuor de violoncelles – Saison ONPL Cité des Congrès, 9 novembre 2022, Nantes. 2022-11-09

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Gabriel Fauré (1845-1924) : La Pavane Heitor Villa-Lobos (1887-1959) : Bachianas brasileiras n°5 Heitor Villa-Lobos (1887-1959) : Bachianas brasileiras n°1 Maurice Ravel (1875-1937) : Pavane pour une infante défunte Paul Ben Soussan, Alexandre Vay, Thaddeus André, Justine Pierre, Ulysse Aragau, Emilie Coraboeuf, François Gosset, Anaïs Maignan et Justine Vervelle, violoncellesLéonor Leprêtre, soprano Dans le cadre de « Pause-Concert » : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire. L’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens de l’Orchestre. En plus petites formations, ils vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous. Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Cité des Congrès Adresse 5 Rue de Valmy Ville Nantes lieuville Cité des Congrès Nantes Departement Loire-Atlantique

Cité des Congrès Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Pause-concert : Dixtuor de violoncelles – Saison ONPL Cité des Congrès 2022-11-09 was last modified: by Pause-concert : Dixtuor de violoncelles – Saison ONPL Cité des Congrès Cité des Congrès 9 novembre 2022 Cité des Congrès Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique