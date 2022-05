PAUSE CONCERT BOSSA JAZZ – TRÈS TRIO À LA MUSE BROC Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20 23:00:00

Concert à La Muse'Broc avec à la voix Rosa Guimaraes (Paggia), à la guitare Danny Barron et à la Basse Nicolas Diou. 
Participation Libre – Réservation conseillée – Petit restauration
+33 4 34 79 04 42

