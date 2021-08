Pause-concert : Beethoven – Double quintette avec timbales – Saison ONPL Cité des Congrès, 17 mars 2022, Nantes.

2022-03-17

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Beethoven (1770-1827) – Symphonie n°4 (arr. David Walter)Sophie Bollich, Pascale Villette, violons / Sophie Brière, alto / Anaïs Maignan, violoncelle / Mickaël Masclet, contrebasse / Alexandre Mège, hautbois / Rémi Vignet, flûte / Maguy Giraud, clarinette / Ignacio Echepare, basson / David Macé, cor / Abel Billard, timbales Si les symphonies “impaires” de Beethoven sont considérées comme puissantes et grandioses, ses symphonies “paires” demeurent quant à elles plus calmes et plus paisibles. C’est assurément le cas de cette Symphonie n°4, conçue dans une période où l’amour du compositeur pour la comtesse Thérèse de Brunswick était épanoui et florissant. Cette œuvre reflète donc les sentiments du moment de Beethoven, faisant ressentir une grande sensibilité et un caractère plus intime que son héroïque Symphonie n°3. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous.

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes