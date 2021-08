Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Pause-concert : Bach – Trio à cordes – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Pause-concert : Bach – Trio à cordes – Saison ONPL Cité des Congrès, 11 mai 2022, Nantes. 2022-05-11

Horaire : 12:30 13:15

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Bach (1685-1750) – Variations Goldberg BWV 988Sabine Gabbé, violon / Hélène Malle, alto / Justine Vervelle, violoncelle D’après une légende, les Variations Goldberg auraient été commandées à Jean-Sébastien Bach par le comte russe Keyserling. On raconte que c’est l’apprenti claveciniste très talentueux de Bach, Johann Gottlieb Goldberg, qui aurait joué ces Variations au comte pour l’aider à s’endormir lors d’épisodes d’insomnies. Même si l’origine de cette œuvre est en partie légende, il n’en reste pas moins que ces Variations de Bach sont une création incroyablement riche, débordante de formes, d’harmonies et de rythmes. Cette œuvre est la pierre angulaire de la Clavier-Übung de Bach, collection d’œuvres pour la pratique du clavier. Dans le cadre de “Pause-Concert” : Profitez de votre pause de midi pour venir écouter un concert de 45 minutes des musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Depuis plusieurs saisons déjà, l’ONPL vous invite à découvrir le répertoire de musique de chambre lors de concerts intimistes, au tarif très réduit, qui vous permettent d’être au plus près des musiciens. En plus petites formations, les musiciens de l’ONPL vous proposent des œuvres qui leur tiennent à cœur et vous expliquent pourquoi avant de les interpréter. Ces concerts s’adressent à tous. Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

