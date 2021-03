Meudon Centre social Millandy Hauts-de-Seine, Meudon Pause-café des parents « Le sommeil du plus petit au plus grand » Centre social Millandy Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Centre social Millandy, le vendredi 19 mars à 10:00

Dans le cadre de la journée internationale du sommeil, l’association OSMOSE propose un temps d’échange et de discussion entre parents (l’impact des écrans sur le sommeil, difficulté de l’enfant à s’endormir quand les pensées tournent en rond dans la nuit…) Rencontre animée par Catherine Thomas, Chargée de prévention à l’association OSMOSE. * Pour la santé de toutes et tous, merci d’appliquer et de respecter les gestes barrières.

Gratuit, sur inscription

Centre social Millandy 5-rue Georges Millandy à Meudon-la-forêt Meudon

2021-03-19T10:00:00 2021-03-19T11:30:00

