Centre social Millandy, le samedi 27 novembre à 10:00

Rencontre en petit comité avec des experts de la parentalité sur diverses thématiques, afin de mieux appréhender son « métier de parent » et de pouvoir échanger ensemble, de partager des astuces et trouver des solutions autour d’un café. Cette rencontre sera animée par Alexia VÉTILLART psychopraticienne [https://www.therapies-meudon.fr/](https://www.therapies-meudon.fr/)

Sur inscription – Rencontre gratuite

Moqueries et harcèlement dans la cours d’école. Comment accompagner son enfant sans risquer d’aggraver. Centre social Millandy 5 rue Georges Millandy Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T12:00:00

