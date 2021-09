PAUSE CAFÉ DES PARENTS Centre social Millandy, 18 septembre 2021, Meudon.

Centre social Millandy, le samedi 18 septembre à 10:00

### Rencontre en petit comité avec des experts de la parentalité sur diverses thématiques (l’éducation positive, les soins au nourrisson, les souffrances scolaires, le portage du bébé, etc) afin de mieux appréhender son « métier de parent » et de pouvoir échanger ensemble, de partager des astuces et trouver des solutions autour d’un café. ### Cette rencontre sera animée par Maud Alejandro consultante et formatrice en parentalité créative – [[https://maudalejandro.fr](https://maudalejandro.fr)](https://maudalejandro.fr)

Atelier sur inscription et gratuit – Sur présentation du pass sanitaire et dans le respect des gestes barrières

Repartir du bon pied pour cette nouvelle année avec mon enfant grâce à la parentalité créative !

Centre social Millandy 5 rue Georges Millandy Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



