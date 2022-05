Pause-Café Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Pause-Café Arcachon, 17 mai 2022, Arcachon. Pause-Café Centre Social 1e Rue Albert 1er Arcachon

2022-05-17 14:00:00 – 2022-05-17 16:00:00 Centre Social 1e Rue Albert 1er

Arcachon Gironde EUR Découverte du pilates, avec Mary Martinez, Professeur Diplômé d’Etat.

Sur inscription. Découverte du pilates, avec Mary Martinez, Professeur Diplômé d’Etat.

Sur inscription. +33 055772718 Découverte du pilates, avec Mary Martinez, Professeur Diplômé d’Etat.

Sur inscription. Doctissimo

Centre Social 1e Rue Albert 1er Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Centre Social 1e Rue Albert 1er Ville Arcachon lieuville Centre Social 1e Rue Albert 1er Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Pause-Café Arcachon 2022-05-17 was last modified: by Pause-Café Arcachon Arcachon 17 mai 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde