Pause Art – Les conférences d’histoire de l’art – Saison 3 Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas Catégories d’évènement: Aube

Saint-Julien-les-Villas

Pause Art – Les conférences d’histoire de l’art – Saison 3 Saint-Julien-les-Villas, 9 mars 2022, Saint-Julien-les-Villas. Pause Art – Les conférences d’histoire de l’art – Saison 3 Saint-Julien-les-Villas

2022-03-09 – 2022-03-09

Saint-Julien-les-Villas Aube Saint-Julien-les-Villas Les évènements de la Maison du patrimoine sont soumis au protocole sanitaire en vigueur, pour plus de renseignements, contactez-nous : 0325825945 ou maison.patrimoine@troyes-cm.fr. maison.patrimoine@troyes-cm.fr +33 3 25 82 59 45 http://troyes-champagne-metropole.fr/se-divertir/culture/maison-du-patrimoine Les évènements de la Maison du patrimoine sont soumis au protocole sanitaire en vigueur, pour plus de renseignements, contactez-nous : 0325825945 ou maison.patrimoine@troyes-cm.fr. Saint-Julien-les-Villas

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Saint-Julien-les-Villas Autres Lieu Saint-Julien-les-Villas Adresse Ville Saint-Julien-les-Villas lieuville Saint-Julien-les-Villas Departement Aube

Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-les-villas/

Pause Art – Les conférences d’histoire de l’art – Saison 3 Saint-Julien-les-Villas 2022-03-09 was last modified: by Pause Art – Les conférences d’histoire de l’art – Saison 3 Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas 9 mars 2022 Aube Saint-Julien-les-Villas

Saint-Julien-les-Villas Aube