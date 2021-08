Pincé Pincé Pincé, Sarthe PAUSE À L’ÉCLUSE Pincé Pincé Catégories d’évènement: Pincé

Sarthe

PAUSE À L’ÉCLUSE Pincé, 21 août 2021, Pincé. PAUSE À L’ÉCLUSE 2021-08-21 09:30:00 – 2021-08-21 17:00:00

Pincé Sarthe Pincé 5 5 EUR avec Katy Barrault, céramiste. Adultes et enfants à partir de 10 ans. Atelier d’initiation au modelage en terre avec Katy Barrault, céramiste. Adultes et enfants à partir de 10 ans. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Pincé, Sarthe Autres Lieu Pincé Adresse Ville Pincé lieuville 47.79407#-0.37973